Wandelkonzert lenkt den Blick auf „starke Frauen“. Was es zu hören und zu sehen gab.

Der Volkschor Langendorf und der Stadtchor Teuchern singen gemeinsam in der Weißenfelser Marienkirche.

Weißenfels - Musikalische und kulturelle Leckerbissen, für Auge und Ohr in kleinen Häppchen serviert und mit einer Prise Humor gut verdaulich gewürzt - das war das Wandelkonzert unter dem Motto „Starke Frauen“, das am Samstagnachmittag im Rahmen des diesjährigen Heinrich-Schütz-Musikfestes in Weißenfels stattfand.