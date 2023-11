Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leißling/MZ. - Es wird gehämmert und geschraubt. Handwerker bauen Stellwände sowie die IT-Technik ab. In den wenigen, noch verbliebenen Regalen werden Waren nach und nach in große Kisten verpackt. Es herrscht Abschiedsstimmung im Globus-Baumarkt in Leißling. Am Samstag, 25. November, wird dort der letzte Verkaufstag sein. Danach schließt der derzeit größte Mieter des Shopping Centers „Schöne Aussicht“ nach 18 Jahren seine Türen.