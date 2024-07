In der Siedlung in Poserna soll ein Löschwasserkissen errichtet werden. Doch der Brandschutz stößt nicht bei allen Anwohnern auf Gegenliebe. Welche Befürchtungen einige haben.

Löschkissen in Poserna

Poserna - Mit insgesamt sechs Löschwasserkissen wird die Stadt Lützen in mehreren Ortschaften der Einheitsgemeinde einen großen Schritt in Sachen Brandschutz machen. Möglich macht diese Investition ein Sonderangebot: Ursprünglich waren nur die Mittel für eine unterirdische Zisterne vorhanden, für das gleiche Geld bekommt die Stadt aber fünf überirdische Löschwasserkissen - plus ein sechstes geschenkt, quasi als „Bonus“. Lieferant ist die Midewa, die auch den Versorgungsvertrag für die Stadt Lützen innehat.