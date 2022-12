Großteil der Geflücheten besucht nun Schulen im Burgenlandkreis

Die MZ hat zu Beginn des Schuljahres die Grundschule Elstervorstadt in Zeitz besucht, wo die Ukrainerin Olha Pylypenko die ukrainsichen Kinder in einer Ankunftsklasse unterrichtet hat.

Weissenfels/MZ - Am Mittwoch haben die Weihnachtsferien begonnen – auch für die meisten Kinder der Ukrainer, die vor dem Krieg in ihrem Land in den Burgenlandkreis geflohen sind. Denn während Bildungsamtsleiter Robert Brückner Mitte Oktober noch davon sprach, dass nur rund die Hälfte von ihnen Schulen im Kreis besuchen, hat sich das innerhalb von zwei Monaten stark gewandelt, wie Landrat Götz (CDU) kürzlich im Kreistag informierte.