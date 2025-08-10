Insgesamt 376 Kinder feierten am Samstag an den öffentlichen Grundschulen in Weißenfels ihren Schulanfang und freuten sich über ihre prall gefüllten Schultüten.

Hurra, wir sind Schulkinder: Helene Günther, Richard Schmidt, Debby Laufer, Konrad Sommerfeld und Mira Hasenteufel (v.l.) bekamen am Samstag ihre Zuckertüte. Sie besuchen künftig die Grundschule Langendorf.

Weißenfels - Die Ferien sind zu Ende und für viele Kinder wird der Montag eine besonderer Tag, wenn für sie der erste Schultag ansteht. Rund 18.000 Kinder wurden am Wochenende in Sachsen-Anhalt eingeschult. Auch in Weißenfels feierten viele aufgeregte Erstklässler an allen acht öffentlichen Grundschulen der Stadt ihre Einschulung.

Zu den 376 Weißenfelser Abc-Schützen gehörten auch Helene Günther, Richard Schmidt, Debby Laufer, Konrad Sommerfeld und Mira Hasenteufel (v.l.), die ab Montag die Grundschule Langendorf besuchen. Sie freuten sich über ihre prall gefüllten bunten Zuckertüten. Und natürlich haben sich alle vorgenommen, fleißig zu lernen.