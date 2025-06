Dieser Tage sind vielfach Greifvögel wie der Rotmilan dabei zu beobachten, wie sie am Himmel ihre Kreise ziehen - und das auch an und über den Autobahnen. Wie jetzt auf der A38 geschehen, kommt es dabei auch ab und an zu Beinahe- oder sogar zu richtigen Kollisionen (Symbolfoto).

Foto: Ditmar Neumann