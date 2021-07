Gibt es in Weißenfels eine Bürgerbefragung zu neuer Brücke?

Weissenfels/MZ - Der fraktionslose Weißenfelser Stadtrat Gunter Walther (Bündnis 90/Die Grünen) will eine öffentliche Diskussion über die Gestaltung der neuen Weißenfelser Saalebrücke in Gang bringen. Ein entsprechender Antrag steht an diesem Donnerstag auf der Tagesordnung des Stadtrates.

Nach Ansicht Walthers ist der bislang vorliegende Entwurf einer Stahlbogenbrücke „schon auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig“. Der Brückenbogen überspanne nur zu zwei Dritteln die Saale und sehe aus „wie gewollt und nicht gekonnt“. Der Neubau werde das Stadtbild in den nächsten Jahrzehnten maßgeblich mit prägen. Deshalb sei eine Beteiligung der Bürger an der gestalterischen Ausführung des Bauwerkes anzustreben, so Walther. Die Stadt verweist jedoch darauf, dass das Brückenprojekt Sache des Landes sei und die Entscheidung über eine Bürgerbeteiligung nicht in der Zuständigkeit des Stadtrates liege.

Vertreter der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt hatten im Ausschuss für Stadtentwicklung kürzlich erstmals öffentlich über den Stand der Vorbereitung auf das große Bauprojekt informiert. Außer einer Bauskizze liegt der Stadt jedoch noch kein anschaulicher Entwurf für die neue Brücke vor. Die Bauarbeiten sollen im Herbst 2023 beginnen und mindestens zwei Jahre dauern.

Stadtrat Weißenfels: Donnerstag, 15. Juli, 17 Uhr, Kulturhaus