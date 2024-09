Stadtmarketingverein beteiligt sich an bundesweiter Aktion. Was Besucher am Samstagvormittag erwartet.

Weißenfels/MZ. - Mit der Aktion „Heimatshoppen“ wollen die Händler und Gewerbetreibenden der Weißenfelser Innenstadt an diesem Freitag und Samstag auf sich aufmerksam machen. Der Weißenfelser Stadtmarketingverein beteiligt sich damit erneut an einer bundesweiten Initiative der Industrie- und Handelskammer (IHK) zur Stärkung der Innenstädte. Wie die Vereinsvorsitzende Elke Simon-Kuch informierte, haben die Innenstadthändler für beide Tage zahlreiche Aktionen und Angebote vorbereitet - ob ein kleines Überraschungsgeschenk beim Einkauf, eine Rabattaktion oder anderes mehr. „Wir wollen mit der Initiative zeigen, welche tollen Geschäfte es in Weißenfels gibt. Nur wenn wir auch in der Stadt einkaufen, können wir die Geschäfte dort erhalten“, sagt Simon-Kuch zum Anliegen der einmal im Jahr stattfindenden Aktion.

Kombiniert wird das Ganze am Samstag ab 9 Uhr mit einem Innenstadtfrühstück. Dabei werde der Verein gemeinsam mit Schülern der Berufsbildenden Schulen in der Jüdenstraße auf Höhe Citypastoral eine lange Frühstückstafel mit circa 400 Portionen anbieten, so Simon-Kuch.

„Heimatshoppen“ und Innenstadtfrühstück sind fester Bestandteil des jährlichen Veranstaltungskalenders des Stadtmarketingvereins mit seinen knapp 50 Mitgliedern. Mit weiteren Initiativen wie dem Weißenfels-Gutschein oder einer Kalender-Aktion in der Adventszeit versucht der Verein, die Weißenfelser Innenstadt zu beleben. Seit Jahren läuft die Aktion „Weißenfels blüht auf“, bei der jeweils im Frühjahr die Innenstadt mit vom Verein finanzierten Blumenampeln geschmückt wird.