Wohnen in Weißenfels

Ein Blick auf die Caroline-Neuber-Straße in Weißenfels

Weißenfels/MZ. - Die Weißenfelser Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) erweitert ihren Wohnungsbestand. Wie Vorstand René Doll informierte, hat die Genossenschaft zusammen mit dem Bauverein Halle & Leuna eG drei Wohnhäuser mit insgesamt 88 Wohnungen in der Caroline-Neuber-Straße in Weißenfels-West erworben. Die Mitte der 1990er Jahre errichteten Wohnblöcke befanden sich bislang in privater Hand. Die WBG habe die Hausnummern 2 bis 10 erworben, der Bauverein die Nummern 14 bis 16.