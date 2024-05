Wahlforum in Hohenmölsen

Etwa drei Viertel der 41 Kandidaten stellten sich dem Wahlforum zur Stadtratswahl Hohenmölsen am Montag im Bürgerhaus.

Hohenmölsen - Als vollen Erfolg verbucht Silvia Förster, Vorsitzende des Hohenmölsener Seniorenbüros, das Wahlforum zur Stadtratswahl, zu dem sie am Montagabend ins Bürgerhaus der Stadt eingeladen hatte. „Mir fallen zehn Steine vom Herzen, dass die Veranstaltung so gut gelaufen ist. Ich bereue nicht, dass ich diese Idee hatte“, stellte sie nach dem gut zweistündigen Meinungsaustausch zwischen Kandidaten und Bürgern fest. Regelmäßig hatte sie in der Vergangenheit Vertreter der Stadtratsfraktionen zum Bürgerdialog zu Gast, eine derart umfassende Veranstaltung war allerdings ein Novum.