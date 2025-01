In diesem Frühjahr will das Wohnungsunternehmen WVW den Ausbau von zwei Plattenbauten vollenden. Welche Schwerpunkte der Großvermieter noch setzt.

Gekappte Wohnblöcke am Kugelberg - Darum werden sie später fertig

Wohnen in Weißenfels

Weißenfels/MZ. - Die Bauarbeiten an den gekappten Wohnblöcken am Kugelbergring 5 bis 12 in Weißenfels werden erst im Frühjahr dieses Jahres abgeschlossen sein. Darüber hat Kathleen Schechowiak, Geschäftsführerin der Wohnungsbau Wohnungsverwaltung Weißenfels GmbH (WVW), auf MZ-Anfrage informiert.