Einbrüche in Transporter im Burgenlandkreis

Oft über ein Loch in der seitlichen Schiebetür drangen die Diebe in die Transporter ein und entwendeten meist teure Werkzeuge.

Halle - Eine Serie von Einbrüchen in Firmentransporter beschäftigte Handwerksbetriebe und Polizei im Jahr 2024. Nicht nur im Burgenlandkreis, auch darüber hinaus in anderen Teilen Sachsen-Anhalts sowie in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen habe es ähnlich gelagerte Delikte gegeben, teilt die Polizei mit.