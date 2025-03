Der mögliche Neubau eines Gefängnisses unweit der Ortschaft Langendorf bewegt die Gemüter in Weißenfels. Wie der Haupt- und Finanzausschuss darüber diskutiert hat.

Gefängnis-Neubau: OB Papke soll Brief an Haseloff schicken

Justizvollzugsanstalt in Weißenfels

Hunderte Bürger sind am vergangenen Montag zu einer Informationsveranstaltung zum möglichen Gefängnis-Neubau in Weißenfels gekommen.

Weißenfels/MZ. - Der Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) soll dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt Reiner Haseloff (CDU) einen sogenannten Letter of intent, eine Absichtserklärung zur Ansiedlung einer Justizvollzugsanstalt (JVA) in Weißenfels schicken. Das geht aus einem Beschlussvorschlag hervor, den der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt am Mittwochabend bei zehn Ja-Stimmen, zwei Ablehnungen und einer Enthaltung gefasst hat.