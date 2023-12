Vereinsleben findet wieder statt Für das Dorf-Leben: In Keutschen und Zembschen gibt es jetzt einen Heimatverein

Nach der Auflösung des SV Keutschen wird das Vereinsheim am Sportplatz wieder mit Leben gefüllt. Was die Mitglieder vorhaben und welche erste Veranstaltung am Freitag ansteht.