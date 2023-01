Für alle Notfälle der Weißenfelser da

Weissenfels/MZ - Nein, zu Silvester hatte er keinen Dienst, sagt Dr. Thomas Weiß und man merkt ihm dabei eine gewisse Erleichterung an. Von seinen Kollegen habe er aber erfahren, dass es „vergleichsweise ruhig“ ablief und „zum Glück nur drei bis vier kleinere Silvesterunfälle“ gegeben habe, die in der Notfallaufnahme des Weißenfelser Asklepios-Klinikums behandelt werden mussten. Er merkt aber an, dass schwerwiegendere Fälle wie abgesprengte Gliedmaßen oder Verletzungen an den Augen in den nächsten Spezialkliniken wie etwa in Halle behandelt würden.