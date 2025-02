Weißenfels/MZ - Am Dienstagmorgen haben Polizisten in der Merseburger Straße in Weißenfels den Fahrer eines Autos kontrolliert. Dabei, so heißt es im Polizeibericht, stieg den Beamten starker Alkoholgeruch in die Nase, was sie zu einem Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer bewegte. Dieser zeigte bereits kurz vor 9.30 Uhr 1,42 Promille an. Folglich musste der 33-Jährige im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus wurde sein Führerschein beschlagnahmt.