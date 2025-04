Am Sonnabend, 5. April, findet im Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ in Leißling im Burgenlandkreis erstmals ein Frühlingsmarkt statt. Wie viele Aussteller dabei sein werden und was die Besucher erwartet.

Leißling/MZ - Das Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ in Leißling verwandelt sich am kommenden Sonnabend, 5. April, in einen bunten Marktplatz. Denn dort findet erstmals ein Frühlingsmarkt statt. Organisiert wird das Event gemeinsam vom Centermanagement unter der Leitung von Claudia Theilig und der ehrenamtlichen Organisatorin Bärbel Schmuck aus Weißenfels. Was dort alles geboten wird, lesen Sie hier.