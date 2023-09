Frontalcrash in Lützen - Motorradfahrer wird mit „schwersten“ Verletzungen in Klinik geflogen

In Lützen im Burgenlandkreis ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen (Symbolfoto).

Lützen/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in Lützen ist am Freitagmorgen ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit „schwersten“ Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen, teilte die Polizei am Mittag mit. Demnach waren der 59-Jährige mit seiner Maschine und ein Pkw in der Gustav-Adolf-Straße frontal zusammengestoßen. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. Die Ermittlungen dazu laufen. Zu den Folgen der Kollision für die beteiligte Pkw-Fahrerin waren zunächst keine Informationen zu bekommen.