Spielplätze in Helbra Kaputte Flaschen und Zigarettenkippen: Wie die Gemeinde gegen Verschmutzung vorgehen will

Die Gemeinde Helbra investiert viel in ihre Spielplätze. Doch nicht jeder hält sich an die Regeln für Ordnung und Sauberkeit. Das will die Kommune nicht länger hinnehmen.