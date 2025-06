Aschersleben/MZ - Der Anruf kam am Montag – und mit ihm eine Chance, die den TTC Aschersleben in neue sportliche Sphären führen könnte. Der Tischtennisclub aus der Einestadt erhält überraschend die Möglichkeit, in der kommenden Saison in der Oberliga Mitte zu starten. Innerhalb von 24 Stunden musste eine Entscheidung her. Nach kurzem Abwägen war die Antwort klar: „Ja, wir wollen es wagen!“

