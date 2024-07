Weißenfels/MZ. - Wenn in den Sommerferien der Schul- und Vereinssport ruht, dann tut sich weitgehend im Verborgenen etwas in der Weißenfelser Stadthalle. So wie in dieser Woche. Markus Jaenicke und Konny Schiller von der bayrischen Firma Haro Sports Flooring setzen wie in einem Puzzle Teile des neuen Parketts zusammen. „Die Fachfirma tauscht in unserem Auftrag schadhafte Bereiche des Sportbodens aus“, erklärt Robert Hoyer vom Sport- und Freizeitbetrieb der Stadt. Rund 200 Quadratmeter der knapp 1.600 Quadratmeter umfassenden Gesamtfläche seien davon betroffen, so vor allem besonders beanspruchte Stellen wie etwa unter den Basketballkörben. Vor fünf Jahren war das Parkett in der Halle das letzte Mal teilweise erneuert worden.

