Ein Freundeskreis engagiert sich seit Jahren für das Gymnasium. Was sich in den Herbstferien in Haus II tut und wie der Verein das Projekt finanzieren will.

Frische Farbe für die Schule - Wofür sich Förderverein stark macht

Luca Bäumling von der Weißenfelser Maler GmbH bei der Arbeit im Speisesaal des Goethegymnasiums.

Weißenfels/MZ. - Während die Schüler die Herbstferien genießen, riecht es im Haus II des Weißenfelser Goethegymnasiums nach frischer Farbe. Im Speisesaal sind die Männer der Weißenfelser Maler GmbH am Werk. Bis nächsten Mittwoch wollen sie fertig sein.