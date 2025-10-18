weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Goethegymnasium Weißenfels: Frische Farbe für die Schule - Wofür sich Förderverein stark macht

Ein Freundeskreis engagiert sich seit Jahren für das Gymnasium. Was sich in den Herbstferien in Haus II tut und wie der Verein das Projekt finanzieren will.

Von Andreas Richter 18.10.2025, 11:00
Luca Bäumling von der Weißenfelser Maler GmbH bei der Arbeit im Speisesaal des Goethegymnasiums.
Luca Bäumling von der Weißenfelser Maler GmbH bei der Arbeit im Speisesaal des Goethegymnasiums. Foto: Andreas Richter

Weißenfels/MZ. - Während die Schüler die Herbstferien genießen, riecht es im Haus II des Weißenfelser Goethegymnasiums nach frischer Farbe. Im Speisesaal sind die Männer der Weißenfelser Maler GmbH am Werk. Bis nächsten Mittwoch wollen sie fertig sein.