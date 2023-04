Die Polizei ist am Mittwochabend zu einem Unfall in Lützen gerufen worden (Symbolfoto).

Lützen/MZ - Bei einem Unfall an der Kreuzung B 87/L 188 in Lützen ist am Mittwochabend eine Autofahrerin verletzt worden. Sie ist ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Den Angaben zufolge war die Frau mit ihrem Wagen von der Bundesstraße nach links abgebogen. Dabei habe sie einen Lkw im Gegenverkehr nicht beachtet und es kam zur Kollision. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ausgelaufene Flüssigkeiten beseitigen.