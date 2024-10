Teuchern/MZ - Glück im Unglück hat eine 29-jährige Autofahrerin gehabt, die sich am späten Montagabend auf der B91 nahe des Teucherner Ortsteils Nessa im Burgenlandkreis mit ihrem Wagen überschlagen hat: Die Frau wurde leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Angaben zufolge war die Frau mit ihrem Wagen in Fahrtrichtung Zeitz aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Das Auto habe sich auf dem Feld überschlagen und kam erst mehrere Meter weiter zum Liegen.