In Weißenfels im Burgenlandkreis muss die Polizei bei einem Streit einschreiten, bei dem eine Frau mit einem Hammer auf einen Mann eingeschlagen hat. Was die Folgen der Auseinandersetzung sind.

Weißenfels/MZ - An der Saalebrücke in Weißenfels ist am Sonntagabend ein 36-jährige Frau mit einem Hammer auf einen 26-Jährigen losgegangen. Zeugen hatten dies beobachtet und den Notruf gewählt, teilte die Polizei am Montag mit. Herbeigeeilte Beamte stellten den Hammer und nahmen mehrere Strafanzeigen auf. Verletzt worden sei bei der Auseinandersetzung niemand. Die Frau und der Mann sollen bereits im Vorfeld verbal aneinandergeraten sein.