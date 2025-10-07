Forelle am Haken, Spannung am Ufer: Beim inklusiven Fischefangen in Weißenfels erleben Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsame Erfolgsmomente. Ein Projekt, das mehr ist als nur der Sport mit der Rute.

Forelle, Freude, Freundschaft - Wie der Burgenlandkreis Menschen mit Behinderung ans Wasser bringt

Jeder kann mitmachen – dieser Gedanke steht im Vordergrund des inklusiven Angelns am Forellenteich in Weißenfels.

Weißenfels/MZ. - Plötzlich geht ein Ruck durch die Angel. Die Sehne strafft sich. „Da ist einer dran“, sagt Katrin Heerdegen – und Pierre Meiss beginnt aufgeregt zu zittern. „Fisch“, ruft er dann so laut, dass ihn alle Angler am Teich selbst dann hören könnten, wenn sie Ohropax in den Ohren hätten. Und noch einmal, gleiche Lautstärke: „Fisch“.