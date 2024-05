Die Herder-Grundschule in der Weißenfelser Neustadt

Weißenfels/MZ. - Die Herder-Grundschule und die Neustadt-Sekundarschule sind in das Förderprogramm „Startchancen“ aufgenommen worden. Wie die Stadt Weißenfels am Dienstag weiter informierte, gehören die beiden Einrichtungen zu den ersten 25 Schulen, mit denen das Land Sachsen-Anhalt in das Förderprogramm startet.

Das Startchancen-Programm ist laut Stadt mit einem Förderbudget von 20 Milliarden Euro und einer Laufzeit von zehn Jahren das größte Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik. Das Geld werde jeweils zur Hälfte von Bund und Ländern zur Verfügung gestellt. Auch die teilnehmenden Kommunen und Landkreise werden als Schulträger einen Eigenanteil aufbringen. Das Land Sachsen-Anhalt erhält verteilt auf die zehn Jahre 156 Millionen Euro.

Bundesweit sollen in dieser Zeit etwa 4.000 Schulen gefördert werden, wobei der Anteil der Grundschulen bei 60 Prozent und der Anteil der weiterführenden Schulen, inklusive Berufsschulen, bei 40 Prozent liegt. Das Fördergeld soll der Mitteilung zufolge sowohl in Personal als auch in Ausstattung zur Förderung des Lernens und Weiterentwicklung des Unterrichts investiert werden. Ein Teil des Budgets steht den Schulen zudem für bestimmte Maßnahmen frei zur Verfügung.

Die beiden Weißenfelser Schulen liegen im sozialen Brennpunkt Neustadt. Die Bevölkerung des Viertels weist den höchsten Ausländeranteil in der Stadt auf. Beide Bildungseinrichtungen sind in den vergangenen Jahren umfassend saniert worden.