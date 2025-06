Für die Landesfeier in Köthen schuf Steffen Fischer ein Maskottchen, das auch zehn Jahre danach nichts von seiner Faszination verloren hat und die Herzen höher schlagen lässt.

Mit seiner Werkschau „Halli und seine Freunde“ im Winter 2023/24 gab Steffen Fischer (Bildmitte) einen Einblick in seine Arbeit.

Köthen/MZ. - „Herr Fischer, darf ich dir mal was sagen? Da hast du uns aber was Schönes geschenkt.“ Das Mädchen ist acht Jahre alt und damit jünger als der Halli. Und doch gebe es da diese Verbundenheit, die selbst Steffen Fischer schwer beschreiben kann, doch jedes Mal auf besondere Weise berührt ist. „Es ist ein Glücksfall, dass die Leute den Halli mögen. So was“, weiß er, „kann man einer Stadt nicht überstülpen.“