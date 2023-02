Weißenfels/MZ - Eine aus der Säule herausgerissene Zapfpistole in Weißenfels hat Freitagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz an einer Tankstelle in Weißenfels geführt. Ein Lkw-Fahrer hatte nach dem Tanken in der Nikolaus-Otto-Straße beim Losfahren mit der Rückleuchte die Tanksäule touchiert und die Zapfpistole herausgerissen. Weil draufhin Diesel auslief, wurde die Feuerwehr alarmiert, die den Kraftstoff anschließend beseitigte.