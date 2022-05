Festwoche für Novalis: Wie Weißenfels seinen Dichter ehrt

Das Museum der Saalestadt hat ein Theaterstück aufgelegt und in der Galerie Brand-Sanierung gibt es eine neue Ausstellung.

Sabine Manschatz (von links) ist am Sonntag als Novalis vom Sockel gestiegen und hat sich mit den Geschichten von Gisela Strauch und Margrit Franke dem Publikum genähert. Die drei Frauen des Weißenfelser Lese- und Erzählcafés haben mit Museumspädagogin Ilonka Struve am Theaterstück gearbeitet.

Weißenfels/MZ - Die Geburt des Weißenfelser Poeten Georg Philipp Friedrich von Hardenberg - besser bekannt unter seinem Künstlernamen Novalis - liegt in diesem Jahr ein Vierteljahrtausend zurück. Seine frühromantischen Schriften und Gedichte könnten deswegen für den ein oder anderen als verstaubt gelten. Doch weit gefehlt: Zum Auftakt der Novalis-Festwoche in der Saalestadt hat sich am Sonntag Kunst und Kultur versammelt, um den Gegenbeweis anzutreten.