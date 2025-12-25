Viele Helfer haben eine Feier für Bedürftige auf die Beine gestellt. Wer für festliche Stimmung gesorgt hat und wie eine Paketaktion gelaufen ist.

Fest der Nächstenliebe - Heiligabend bei der Weißenfelser Tafel

Kraulen dem Weihnachtsmann gern mal den Bart: Antje Herrn mit den Enkeln Kimberley und Finley Herrn (re.) und Oliver Leisner (2.v.li.),

Weißenfels/MZ. - Die Überraschung kommt schon ein paar Wochen vor Weihnachten. Da meldet sich eine Ukrainerin, die in Weißenfels wohnt, bei der Tafel und erzählt, dass ihre Tochter Veronika Barylo an der Royal Academy of Music in London Gesang studiert und gern auch bei der Weihnachtsfeier in der Tafelstube auftreten würde.