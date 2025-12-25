Der Förderverein Vitzenburger Schlossberg erhält „Leader“-Fördermittel für die Deckensanierung im Weinberg-Pavillon. Dass sich hier vielleicht bald Brautpaare das Ja-Wort geben können, ist das Ziel.

Der Vereinsvorsitzende Georg von Münchhausen (M.) mit Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (l.) und Udo Mänicke, Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe für „Leader“, im Weinberg-Pavillon in Vitzenburg

Vitzenburg/MZ. - „Das ist ein toller Ort“, meinte Udo Mänicke. Der Vorsitzende der Lokalen Aktionsgruppe Naturpark Saale-Unstrut-Triasland, die Projektideen bewertet und über eine finanzielle Förderung entscheidet, ist zum ersten Mal vor Ort am spätbarocken Weinberg-Pavillon in Vitzenburg. „Ich bin sehr positiv überrascht“, so Mänicke weiter.