Leißling/MZ - Gegen einen Vater, der mit seinem Sohn Autofahrübungen auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums „Schöne Aussicht“ in Leißling bei Weißenfels unternommen hatte, ermittelt nun die Polizei. Und auch sein Sohn, der gerade eine Fahrausbildung in einer Fahrschule absolviert und am Steuer saß, muss sich wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten. Das teilten die Beamten im Burgenlandkreis am Montag mit. Demnach waren Vater und Sohn in dem Wagen am Sonntagvormittag kontrolliert worden. Der Sohn musste seine Fahrübungen abbrechen.