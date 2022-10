Fahrer verletzt: Kollision an der Bundesstraße 91

An der Bundesstraße 91 bei Werschen ist am Montagmorgen ein Pkw-Fahrer verletzt worden.

Werschen/MZ - Bei einem Unfall am Montagmorgen an der Bundesstraße 91 bei Werschen ist ein Pkw-Fahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hat ein Pkw-Fahrer an der Kreuzung mit der Landstraße 190 aus Richtung Teuchern kommend die Vorfahrt eines Pkw auf der Bundesstraße nicht beachtet. Bei der Kollision ist der Fahrer des Autos auf der Bundesstraße laut Polizei leicht verletzt worden. Alle anderen Insassen bleiben unverletzt.