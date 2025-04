Vor Ostern in Weißenfels und Umgebung noch beim Friseur dranzukommen, war nahezu unmöglich. Was der Hintergrund dafür ist.

Deshalb gab es vor Ostern in Weißenfels und Umgebung kaum Termine beim Friseur

Zeitig im Einsatz, um den Ansturm vor Ostern zu meistern, ist Sandra Löwe-Merkert. Bereits um 8 Uhr vollendete die Inhaberin des Salons „Art of Hair“ in Lützen den Haarschnitt von Holger Karst.

Weissenfels/Lützen/MZ. - Föhne brummen, Scheren befinden sich im Dauereinsatz und Rundbürsten formen Haare aller Längen. Vor Ostern herrscht und herrschte Hochkonjunktur in den Friseursalons in Weißenfels und der Region. Weshalb Kunden nur noch ganz schwer an Termine gekommen sind, lesen Sie hier.