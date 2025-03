Weißenfels/MZ - Der Mann hat laut seiner Agentur in Shows bereits Paris Hilton, Bruce Willis, Helene Fischer und Thomas Gottschalk in Erstaunen versetzt und zählt zur Weltklasse seines Fachs: Nun will Magier und Illusionist Farid (Foto) auch die Gäste im Weißenfelser Kulturhaus verzaubern: Am 10. Mai, 20 Uhr, gibt der Künstler mit seiner Show „Geisteskrank“ ein Gastspiel, teilt die Stadtverwaltung mit. Demnach werde Farid, der auch schon Autos vor Zuschauern hat auftauchen lassen, unter anderem die geheimen Gedanken seiner Gäste lesen. Farid ist den Angaben zufolge im Ruhrgebiet, Teheran und Wien aufgewachsen und lernte bereits mit sechs Jahren von seinem Großvater die Kunst der Magie. Auch im Zauber-Mekka Las Vegas sei er bereits aufgetreten. Wie es weiter hieß, seien jene, die erwarten, dass bei Farid Hasen bei Kunstnebel aus dem Zylinder gezaubert werden, allerdings fehl am Platze. Tickets für 37,91 Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühren) in der Touristinformation Weißenfels am Markt 3 (Tel. 03443/303070) oder online über www.tim-ticket.de