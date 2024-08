Uichteritz/MZ. - Was die Stadt an diesem Dienstag auf MZ-Anfrage zu verkünden hat, ist nur schwer zu verstehen: Die Eröffnung der nahezu fertigen neuen Kindertagesstätte in Uichteritz verschiebt sich voraussichtlich auf den Sommer nächsten Jahres. Eigentlich sollten Kinder und Erzieherinnen der Kita „Sonnenkäfer“ im Juli dieses Jahres in den benachbarten Neubau umziehen. Am 13. September war die feierliche Eröffnung geplant. Wenige Tage vor dem Umzugstermin wurde jedoch auf der Baustelle ein Wasserschaden festgestellt. Die Stelle, an der das Wasser in das Gebäude eingedrungen ist, wurde bereits am nächsten Tag repariert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.