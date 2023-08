Weissenfels/MZ - Die Zahl der Arbeitslosen im Burgenlandkreis steigt weiter: Im August waren 6.580 Frauen und Männer ohne Job, teilte die Agentur für Arbeit am Donnerstag mit. Dies seien 145 Arbeitslose mehr als im Juli. Damit ist die Zahl der Betroffenen den dritten Monat in Folge gestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg leicht auf 7,4 Prozent. Die Agentur bezeichnete den Trend als „saisonüblich“ und begründete ihn mit zahlreichen im Sommer auslaufende Arbeits- und Ausbildungsverträgen insbesondere bei jungen Menschen. Der Arbeitsmarkt biete weiter gute Möglichkeiten. Auch in den einzelnen Regionen des Burgenlandkreises seien die Arbeitslosenquoten leicht gestiegen: In Weißenfels und Umgebung lag der Wert bei 6,6, in Zeitz bei 9,7 und im Raum Naumburg bei 6,5 Prozent.