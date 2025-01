Lützen - Ein paar Tränen konnte er sich dann doch nicht verkneifen: Uwe Weiß ist am Dienstag in einer emotionalen Zeremonie vom Stadtrat als Bürgermeister von Lützen verabschiedet worden, sein Nachfolger Mirko Kother (parteilos) wurde zugleich auf seine Amtspflichten vereidigt. Offiziell tritt er seinen Dienst am 17. Januar an.

