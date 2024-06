Die räumlichen Bedingungen an der Adam-Ries-Grundschule sind eher schlecht. Die Stadt Weißenfels hält sich mit Investitionen zurück. Doch in den Ferien tut sich was.

Eltern packen an ihrer Schule in Uichteritz mit an

Packen gemeinsam an der Uichteritzer Schule an: Nadine Simon, Florentine Simon, Heike Simon und Marcel Gebhardt (v. li.)

Uichteritz/MZ. - Eigentlich sind ja Ferien. Doch Nadine Simon ist an diesem Nachmittag mit ihrer zwölfjährigen Tochter Florentine in die Schule nach Uichteritz gekommen. Gemeinsam mit anderen freiwilligen Helfern wollen sie das in die Jahre gekommene Haus ein wenig aufhübschen. „Wir wollen heute mit dem Streichen der Flure beginnen“, erzählt die Markröhlitzerin, deren Sohn im neuen Schuljahr in Uichteritz die zweite Klasse besuchen wird. Große Farbeimer, finanziert von der Stadt Weißenfels als Schulträger, stehen bereit.