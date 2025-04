In Weißenfels und Umgebung sind die Eiscafés in die neue Saison gestartet. Auf welche Preise sich die Kunden einstellen müssen und welche Sorten derzeit im Trend liegen.

Was kostet die Kugel Eis in der Region Weißenfels?

Das Eiscafé San Marino am Markt in Weißenfels hat seit dem 20. März wieder geöffnet. France Heibeck freut sich über einen guten Saisonstart.

Weißenfels - Die Tage werden länger, die Temperaturen klettern langsam nach oben – und mit ihnen steigt die Lust auf Eis. Doch vielerorts sind die Preise für den kalten Genuss in diesem Jahr in die Höhe gesprungen, so dass die Kugel Eis vor allem in beliebten Touristenregionen zum teuren Vergnügen geworden ist.