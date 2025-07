Welche Auswirkungen die heißen Tage auf Handwerk und Handel in Weißenfels und Umgebung haben.

Heute Temperaturen bis 37 Grad in Weißenfels erwartet

Angesichts der hohen Temperaturen verlegen viele Dachdecker ihre Arbeitszeit derzeit auch in Weißenfels in den frühen Morgen. Doch das hat auch seine Grenzen.

Weißenfels - Beim Weißenfelser Dachdeckerbetrieb „AS Dach“ hat man schon am Sonntag beschlossen, dass in dieser Woche aufgrund der erwarteten hohen Temperaturen maximal bis 14 Uhr gearbeitet wird. Und wenn der Zimmermannshammer schon um 12 Uhr fällt, ist das auch in Ordnung, erklärt Geschäftsführer Andreas Schmidt. Denn wenn von oben die Sonne und von unten der Schweißbrenner für Hitze sorgen, lasse sich irgendwann kaum noch produktiv arbeiten. „Das ist eine Riesenstrapaze für unsere Mitarbeiter“, weiß der Chef.