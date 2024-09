Zu den Kundinnen von Schuhdesigner Kobi Levi gehören prominente Namen. Am Wochenende hat er sich und sein Schaffen in Weißenfels bei Workshops vorgestellt.

Schuhdesigner besucht Schuhmuseum in Weißenfels

Schuhdesigner Kobi Levi aus Israel war am Wochenende das erste Mal in Weißenfels. Die Schuhausstellung fand er sehr inspirierend.

Weißenfels - Wie wird man eigentlich ein international gefeierter Schuhdesigner? Planen kann man eine solche Karriere ganz gewiss nicht. Der 49-jährige Israeli Kobi Levi hat ursprünglich Kunst- und Schmuckdesign in seinem Heimatland studiert. In seiner Freizeit hat er dann individuelle Schuhe entworfen. „Ich habe das nur für mich gemacht“, erzählt er. Als er dann ab 2010 in einem Blog seine Werke im Internet ausstellt, ist die Resonanz groß. Schließlich wird ein amerikanischer Fernsehsender auf den Designer aus Tel Aviv aufmerksam und seither steigt seine Popularität. Heute gehören namhafte Musikerinnen wie Lady Gaga oder Fergie von den Black Eyed Peas zu seinen Kundinnen. Aber auch Schauspielerin Whoopi Goldberg besitzt schon ein Paar aus seiner Manufaktur.