Am Mittwochnachmittag ist es in Weißenfels im Feierabendverkehr zu einem Unfall mit zwei Pkw gekommen. Wo sich Karambolage genau ereignet hat.

Die Polizei musste am Mittwoch in Weißenfels im Feierabendverkehr einen Pkw-Unfall mit einem Verletzten aufnehmen (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Beim Zusammenstoß zweier Pkw am Knoten Merseburger Straße/B176/B91 in Weißenfels ist am Mittwochnachmittag laut Polizei eine Person verletzt worden. Die Kollision hatte sich demnach gegen 16 Uhr ereignet und im Feierabendverkehr zeitweise für Behinderung gesorgt. Angaben zum genauen Unfallhergang lagen am Abend zunächst nicht vor.