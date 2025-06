In der Nacht zu Freitag ist ein einem Wohngebiet im Weißenfelser Ortsteil Langendorf ein Einbruchsalarm ausgelöst worden. Was der Hintergrund gewesen ist.

Weißenfels/MZ - Polizeieinsatz in der Nacht zu Freitag in einem Wohngebiet im Weißenfelser Ortsteil Langendorf: Gegen 2.45 Uhr hatte ein Anwohner die Beamten gerufen, weil in der Nachbarschaft ein Einbruchsalarm ausgelöst worden war. Das teilte das Revier Burgenlandkreis mit. Zwar war der Alarm tatsächlich losgegangen, Einbrecher oder Einbruchspuren an dem Grundstück hätten die Polizisten allerdings nicht festgestellt. Nach Rücksprache mit dem Eigentümer des betroffenen Gebäudes gehe man davon aus, dass der Alarm wegen eines technischen Defekts ausgelöst worden war.