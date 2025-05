Gisela und Andreas Kohlrausch laden zum Tag der offenen Gärten in ihre grüne Oase nach Teuchern ein. Was Besucher dort entdecken können und wofür Spenden gesammelt werden.

Andreas und Gisela Kohlrausch präsentieren am Tag der offenen Gärten ihre grüne Oase in Teuchern, in der sich auch Foxterrier Roxy pudelwohl fühlt.

„Wer einen Garten hat, lebt schon im Paradies“ – dieser Spruch hängt an einer Wand im Garten von Gisela und Andreas Kohlrausch in Teuchern. Und zumindest auf ihre grüne Oase trifft er absolut zu. Denn auf ihrem 1.200 Quadratmeter großen Grundstück, das sich direkt hinterm NP-Mark in der Gartenstraße 14 befindet, eröffnet sich für Besucher eine andere Welt. Und die kann am kommenden Sonntag, 1. Juni, zum Tag der offenen Gärten bestaunt werden.