Steffen Müller betreibt seit zehn Jahren den Edekamarkt an seinem jetzigen Standort in der Mühlstraße in Teuchern.

Teuchern - „Schön, dass Sie unsere Liebe teilen“, prangt in großen Lettern an der Eingangstür. Kommt man näher, öffnet sich mit den beiden Türhälften ein großes gelbes Herz, durch das die Kunden hinein in den Einkaufstempel von Steffen Müller schreiten. Seit zehn Jahren führt der Unternehmer in der Teucherner Mühlstraße seine Edeka-Filiale. Am Freitag, 14. Juni, soll dieses Jubiläum gefeiert werden. „Wir möchten vor allem für die Kinder der Einheitsgemeinde ein kleines Programm anbieten“, verrät Müller.