Weißenfels/MZ - Künstliche Hände berühren in einer engen Kabine den Körper. In einer anderen Kabine wird ein Herzschlag simuliert, der aus Angst immer schneller und schließlich zum Herzrasen wird. „Echt krass!“ heißt eine interaktive Ausstellung zum Thema Jugend und sexuelle Gewalt, die zurzeit an der Christophorusschule des Christlichen Jugenddorfwerks (CJD) am Weißenfelser Südring gezeigt wird. An einem Mitmachparcours mit fünf Stationen können sich die Jugendlichen aktiv mit Erscheinungsformen und der Vorbeugung sexueller Gewalt auseinandersetzen.