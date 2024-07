Am Sonntag ist den Beamten in Weißenfels ein Pkw mit zwei Insassen aufgefallen, der einer Kontrolle auswich. Als sie das Auto stoppten, staunten sie nicht schlecht.

Weißenfels - Am Sonntagnachmittag ist den Beamten in Weißenfels ein Pkw mit zwei Insassen aufgefallen, der einer Verkehrskontrolle auswich. Der Fahrer beschleunigte sein Auto am Schützenplatz in Weißenfels stark und bog in eine Nebenstraße ab.

Als die Polizisten wieder Sichtkontakt hatten, gelang es ihnen, das Fahrzeug zu stoppen. Mittlerweile saß jedoch die ursprüngliche Beifahrerin hinter dem Steuer.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 43-jährige Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und genau wie der männliche Insasse unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei der Kontrolle konnten die Polizisten noch weitere Betäubungsmittel auffinden und sicherstellen.