Teuchern - Normalerweise haben Kinder hier ihren Spaß, schwingen allein oder zu mehreren hoch in die Luft. Doch jetzt stehen nur noch zwei kahle Pfähle auf dem Spielplatz in der Teucherner Ortschaft Deuben. Der Grund: Dreiste Diebe haben die Nestschaukel auf der Anlage neben dem Bergbaumuseum Deuben geklaut. Das teilte der Teucherner Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos) in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag mit.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.